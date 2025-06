Il mercato è fatto di priorità, e in casa Inter la lista degli obiettivi si sta delineando con sempre maggiore chiarezza. È sotto gli occhi di tutti che il reparto che avrà bisogno di maggiori innesti sarà l'attacco. Con i contratti in scadenza di Marko Arnautovic e Joaquin Correa e l’incertezza che aleggia sul futuro di Mehdi Taremi, l’Inter rischierebbe, per il terzo anno consecutivo, di affrontare la stagione senza un’alternativa credibile, ecco perché i nerazzurri hanno messo gli occhi su Hojlund, ovvero il prescelto per fare il terzo uomo là davanti.

"In Viale Liberazione, infatti, puntano ad un prestito con semplice diritto di riscatto, altrimenti obbligo ma legato ad alcune condizioni. Lo United ancora non ha aperto ad un trasferimento temporaneo e insiste per una cessione immediata a titolo definitivo. Se non altro, c’è maggiore sintonia sulla valutazione del cartellino di Hojlund. Due estati fa, l’Atalanta portò a casa oltre 70 milioni, bonus compresi. Ma, in Premier, qualcosa non ha funzionato. E così ora per portarlo via possono essere sufficienti 40-45 milioni".