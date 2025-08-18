fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, priorità cambiate: precedenza al centrocampo. Disponibilità per fare 2 grandi colpi

Inter, priorità cambiate: precedenza al centrocampo. Disponibilità per fare 2 grandi colpi

La cessione lampo di Zalewski all’Atalanta per 17 milioni di euro ha dato nuova linfa alle casse nerazzurre
Il mercato dell’Inter prende una svolta inaspettata. La cessione lampo di Zalewski all’Atalanta per 17 milioni di euro ha dato nuova linfa alle casse nerazzurre, garantendo a Marotta, Ausilio e Baccin margini di manovra molto più ampi rispetto a quanto preventivato.

Risorse che potrebbero crescere ancora, visto che il Bologna ha alzato il pressing per Asllani. "Come ordine di grandezza, siamo già oltre gli 80 milioni come potenziale “volume di fuoco”. Significa che ora c’è la disponibilità economica per mettere a segno due grandi colpi e non più soltanto uno, con l’aggiunta di un difensore, come si può leggere anche a parte", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ciò che più conta, però, è che sono mutate le priorità di viale Liberazione. La precedenza, infatti, adesso si è spostata a centrocampo e quindi all’innesto di un elemento che dia fisicità, forza ed equilibrio alla squadra. Insomma, un elemento che non c’è nella rosa di Chivu e che ha, come profilo ideale, proprio quello del romanista Koné. È scalato indietro, invece, Lookman. Per cui tutto resta fermo, visto che l’Atalanta continua a tenere chiusa la porta. Prova ne sia che nella trattativa per Zalewski non c’è stato alcun accenno al nigeriano, nemmeno per ripromettersi di tornare ad affrontare il discorso nei prossimi giorni, tenuto conto che alla chiusura del mercato mancano solo un paio di settimane". 

(Corriere dello Sport)

