"Ciò che più conta, però, è che sono mutate le priorità di viale Liberazione. La precedenza, infatti, adesso si è spostata a centrocampo e quindi all’innesto di un elemento che dia fisicità, forza ed equilibrio alla squadra. Insomma, un elemento che non c’è nella rosa di Chivu e che ha, come profilo ideale, proprio quello del romanista Koné. È scalato indietro, invece, Lookman. Per cui tutto resta fermo, visto che l’Atalanta continua a tenere chiusa la porta. Prova ne sia che nella trattativa per Zalewski non c’è stato alcun accenno al nigeriano, nemmeno per ripromettersi di tornare ad affrontare il discorso nei prossimi giorni, tenuto conto che alla chiusura del mercato mancano solo un paio di settimane".