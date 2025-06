“Se l’Inter supererà il girone da seconda, potrà teoricamente schierare i futuri acquisti già negli ottavi, in programma ad Atlanta il primo luglio, giorno di inizio del mercato e della nuova stagione. Se invece dovesse qualificarsi come prima, il quarto si giocherebbe il 30 giugno a Charlotte, e la prima occasione utile per schierare i nuovi sarebbero i quarti. In quest’ottica, gli uomini di mercato interisti lavorano il più in fretta possibile.