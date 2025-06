L’Inter accelera sul mercato in entrata, con una strategia chiara: investire su profili giovani, futuribili ma già pronti per contribuire, magari con formule intelligenti per aggirare ostacoli economici. I profili che ha in mente il club nerazzurro sono chiari: due attaccanti, un mediano con caratteristiche tendenzialmente difensive e almeno un centrale giovane.

"Al momento gli obiettivi più chiari sono in attacco dove andranno via Arnautovic, Correa e forse Taremi. Hojlund (Manchester United) e Bonny (Parma) sono i due nomi sottolineati in rosso dal ds Ausilio che non dimentica però neanche Raspadori. Con Hojlund ci sono già stati dei ragionamenti con il suo entourage, mentre lo United ha aperto alla cessione solo a titolo definitivo. Il danese però andrà via e in casa nerazzurra c’è la convinzione di poter arrivare a un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate circostanze", si legge su Tuttosport.