Inter, il rinnovo e non solo: ecco il programma per il futuro di Pio Esposito

"L’idea dell’Inter è quella di consentire a Pio Esposito di giocare un altro campionato con la stessa continuità di quello attuale, ma questa volta in Serie A, visto che il ragazzo sta meritando sul campo questo salto di categoria. Se lo Spezia dovesse salire in A, probabilmente i discorsi potrebbero già ritenersi chiusi, in caso contrario, andrà trovata un’altra sistemazione per Esposito, che nel frattempo può gioire per aver raggiunto già un grosso traguardo, quello di firmare con l’Inter fino al 2030. Il resto del percorso andrà costruito mattone dopo mattone".