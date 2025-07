L’Inter continua a guardare al futuro e lo fa con grande attenzione monitorando il panorama italiano. I nerazzurri hanno infatti messo nel mirino David Stückler , attaccante classe 2004 di proprietà della Cremonese , reduce da una stagione molto positiva in Serie C con la maglia della Giana Erminio .

Secondo quanto riporta Sky Sport, il club nerazzurro avrebbe già presentato un'offerta, con percentuale sulla rivendita. L'anno scorso Stückler ha segnato 16 gol con la Giana in Serie C. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e ora l’Inter si è mossa concretamente per assicurarselo.