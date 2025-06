L'Inter scenderà in campo con il Monterrey per la prima gara del Mondiale per Club. Intanto la dirigenza continua a lavorare per rinforzare la rosa

Andrea Della Sala Redattore 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 14:16)

Questa notte l'Inter scenderà in campo con il Monterrey per la prima gara del Mondiale per Club. Intanto la dirigenza continua a lavorare per rinforzare la rosa di Chivu.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "In casa Inter si farà il punto sulla rosa dopo il Mondiale anche per vedere come si trovano i giocatori con Chivu, uno su tutti Frattesi. Volontà reciproca di capirsi, non poteva esserci occasione migliore come il Mondiale per Club. Rimangono due obiettivi: Hojlund e Bonny, da capire se l'Inter affonderà dopo il Mondiale per Club. Per Bonny i rapporti col Parma sono ottimi, si tratterebbe solo di trovare un accordo economico".