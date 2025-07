Inter, ecco quali sono gli otto giocatori con il Decreto Crescita

Il Decreto Crescita è stato abolito ma sono ancora tanti i giocatori che ne possono usufruire. La norma, infatti, non è retroattiva e quindi anche molti interisti hanno ancora lo sconto fiscale, una manna dal cielo per il club.

"La normativa ha fatto epoca, questo è noto. Come è conosciuta la coda che ancora dà benefici dopo l’abolizione del Decreto di fine 2023: i giocatori arrivati entro il 31 dicembre di quell’anno, infatti, usufruiscono ancora del regime agevolato per i successivi 5 anni. In più, grazie a eccezioni particolari (figli a carico o acquisto casa, ad esempio), il beneficio potrebbe prolungarsi oltre quel quinquennio. Insomma, il Decreto ancora vive e lotta in mezzo a noi, è un fattore per i giocatori che si trovano già nel nostro campionato, anche se non ci sono più le finestre spalancate verso l’estero.