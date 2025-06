Dopo Bonny , ormai prossimo a vestire la maglia dell'Inter, il club nerazzurro non si ferma, anzi continua a spingere sul mercato. Ora l'obiettivo è inserire una pedina giovane in difesa. E l'obiettivo è ancora in casa del Parma: Giovanni Leoni.

"La nuova Inter, infatti, è giovanilista nelle scelte e, finalmente, disposta a investire in massa prima di vendere. È un’attitudine felice a cui i tifosi non erano certo abituati negli ultimi anni, un visibile cambio di rotta in questa era con i californiani di Oaktree al governo. Così, mentre aprono a distanza le porte di casa a Ange-Yoan Bonny, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio non hanno esaurito le cartucce e pensano a come togliere rughe anche alla difesa. Giovanni Leoni del Parma è l’oggetto pregiato di questo mercato, ma anche l’obiettivo principale dei nerazzurri per un reparto in là con l’età.