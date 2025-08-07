L'Atalanta non farà uscire facilmente Lookman, soprattutto in Italia e soprattutto dopo aver perso anche Retegui. Lo spiega il Giorno: "Perdere anche l'uomo simbolo del trionfo in Europa League del 2024, in favore di un'altra italiana, non è il miglior biglietto da visita per la stagione appena cominciata. In più, la stessa Inter sta riflettendo. Ai dirigenti era stato prospettato dagli agenti dell'attaccante un quadro differente da quanto accaduto nei fatti: a 40 milioni non c'è stato alcun nulla osta dell'Atalanta, che sostiene di aver fatto promesse differenti (senza cifre specifiche e in ogni caso per l'estero)".

"Nico Gonzalez non è al momento un'ipotesi. Ben Seghir è stato blindato dal Monaco. Adeyemi ha gli stessi procuratori di Lookman, tra le parti se n'è parlato, ma l'attaccante tedesco sta mandando segnali verso una permanenza a Dortmund. E allora le attenzioni potrebbero spostarsi su Nkunku, in uscita dal Chelsea per una cifra attorno ai 35 milioni ma con un ingaggio sui 6,5 annui, e sul Lipsia. Il club tedesco è rimasto fuori dalla Champions, il cui tabellone principale partirà a settembre. Un mancato obiettivo che ha spinto più di qualcuno a guardarsi intorno. Sesko è vicino al Manchester United, Openda vorrebbe lasciare e nella stessa squadra c'è quel Nusa, 20 anni, che nell'ultimo incrocio tra Norvegia e Italia ha creato scompiglio nella difesa azzurra. L'età è di quelle giuste per piacere a Oaktree. Se in questa settimana non si riuscirà a chiudere per Lookman, i nomi alternativi cominceranno a prendere quota", aggiunge il quotidiano.