(Il Giorno)

Il centravanti francese, arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, ha una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro. In passato è stato seguito con interesse da top club europei come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ma oggi l'attenzione si è spostata soprattutto sull'Inghilterra, dove Arsenal e Manchester United sono alla ricerca di un attaccante di peso.

"I recenti eventi in seno al gruppo interista potrebbero scatenare i potenziali acquirenti, attirati sia dalla clausola e da una situazione interna allo spogliatoio che rischia di abbassare il prezzo dei giocatori. Anche per questo in via della Liberazione si tengono gli occhi aperti riguardo a possibili sostituti di Thuram. Il giocatore è un profilo internazionale, magari non varrà il prezzo della clausola rescissoria, ma non può partire per meno di 60-70 milioni", si legge sul Giorno.