La cattiva notizia: con ogni probabilità, saranno le sue ultime apparizioni con il Lucerna. Dopo un’annata in prestito di grande successo (3 gol e 2 assist), tutto lascia presagire un ritorno all’Inter, club che ne detiene il cartellino. È vero che il direttore sportivo del Lucerna, Remo Meyer, avrebbe i fondi per esercitare l’opzione d’acquisto da 1,5 milioni di franchi. Tuttavia, è ormai certo che l’Inter intende far valere il diritto di riacquisto previsto nel contratto di prestito".

Stankovic verso il Mondiale per Club?

Secondo quanto riportato dal Blick, la cifra per il riacquisto si aggira attorno ai 3 milioni di franchi (poco più di 3,1 milioni di euro ndr). Questo renderebbe Stankovic uno dei cinque trasferimenti in uscita più remunerativi nella storia del Lucerna. Il club incasserebbe così un utile di circa 1,5 milioni di franchi – una boccata d’ossigeno per una società che versa ancora in condizioni finanziarie difficili.

E cosa ne sarà del futuro di Stankovic dopo l’estate? Da Milano trapela che l’Inter starebbe valutando di portarlo con sé al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Sarà quella – o al più tardi il ritiro estivo – l’occasione per il tecnico Simone Inzaghi di osservarlo da vicino. Solo allora verrà presa una decisione: se il giovane centrocampista farà parte della rosa nerazzurra per la stagione 2025/26 o meno.

Tanti club sulle sue tracce

"Non sarà però una sfida semplice per Stankovic. Anche perché la concorrenza nel centrocampo dell’Inter è agguerrita: al momento, per la prossima stagione ci sono già sette centrocampisti centrali sotto contratto. È quindi molto probabile che venga nuovamente ceduto in prestito.

Nelle ultime settimane, il direttore sportivo interista Piero Ausilio ha ricevuto diverse richieste per il talento italo-serbo – soprattutto dopo il magnifico gol su punizione contro lo Young Boys. Ma già da prima club di Bundesliga (come lo Stoccarda), Serie A e squadre belghe come il Bruges lo avevano seguito da vicino.

Anche il Lucerna sarebbe disponibile a riaccoglierlo in prestito. Ma l’Inter lo prenderebbe in considerazione solo se il club svizzero dovesse qualificarsi con certezza a una fase a gironi europea – un’ipotesi che, al momento, rimane incerta. Dal canto suo, Stankovic – come ha dichiarato in un’intervista al Blick – non vuole ancora pensarci"