"L’Inter subirà un completo restyling e non solo per gli addii già avvenuti di Correa (al Botafogo) e di Arnautovic. Taremi certo non rientra nei piani del club finalista di Champions: si attendono offerte, prima di stringere le trattative con il Parma per Bonny e con il Manchester United per il prestito con obbligo di Hojlund. Da monitorare con attenzione intanto l’evoluzione della vicenda Calhanoglu, lusingato dal Galatasaray: l’annata in chiaroscuro appena conclusa non lo rende incedibile. Certo, la valutazione dei turchi da 15 milioni non soddisfa: ne servono 25", spiega il Corriere della Sera.