Il mercato dell'Inter ruota intorno al futuro di Davide Frattesi : l'ex centrocampista del Sassuolo ha espresso la volontà di giocare di più e potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio, e in viale della Liberazione non vogliono farsi trovare impreparati in caso di cessione. Il Corriere dello Sport parla dei profili analizzati per il futuro, indicando il preferito dei vertici nerazzurri: "Il dopo-Frattesi è ormai un "file" aperto in casa nerazzurra. [...] Il tema, insomma, è diventato individuare chi possa sostituirlo nell'organico di Inzaghi. Ed evidentemente dovrà essere un giocatore di spessore e livello, nonché più adatto di Frattesi a incastrarsi nell'impianto di gioco di Inzaghi. Ebbene, in questo momento c'è un nome davanti a tutti gli altri ed è quello di Ricci del Torino".

Il preferito

"Ricci ha dalla sua l'età (è un classe 2021) ed è un giocatore ancora in evoluzione, quindi con un ingaggio potenziale decisamente contenuto. Gli ostacoli, invece, sono le richieste di Cairo, attorno ai 40 milioni, ma anche la forte concorrenza del Milan. Vero che l'Inter, vendendo subito Frattesi, potrebbe affondare immediatamente il colpo. Ma l'ipotesi più probabile è che la trattativa si accenda per la prossima stagione. Qualcuno potrà obiettare che Ricci si è ormai stabilizzato come regista e che, dunque, non sarebbe un vero alter ego di Frattesi. In realtà, nella sua traiettoria, ha fatto anche la mezz'ala. Significa che è un elemento duttile e adattabile. Tanto più che le sue doti di costruttore di gioco farebbero comunque comodo pure da interno. Senza contare che, in ottica futuro, anche la posizione di Asllani è da considerare in bilico. L'albanese, infatti, si gioca molto nei prossimi 6 mesi. Se non dovesse svoltare, infatti, una sua partenza a fine stagione è un'eventualità. Come non è da escludere nemmeno uno suo cambio di ruolo. Nel senso che, con Ricci regista, potrebbe diventare proprio Asllani un'alternativa tra le mezz'ali".