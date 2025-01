Pressing su Paz

"E Nico Paz? L'Inter lo sta corteggiando da mesi, grazie anche al feeling personale instaurato da Zanetti. Il Real Madrid quasi sicuramente sfrutterà la recompra a 12 milioni, ma non è certo che lo tenga poi in rosa. In Spagna sono sicuri che potrebbe ripartire, magari con un prestito o una nuova cessione che lasci però ai merengues la possibilità di riacquistarlo in futuro. L'Inter lo vede come jolly da metà campo in su, però pure il Milan ci pensa, perché in un 4-2-3-1 sarebbe il tassello ideale, con Fofana e Reijnders coppia centrale alle sue spalle".