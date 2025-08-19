"Manu Koné è stato qualcosa in più di un fuoco di Ferragosto: a patto che la Roma chiarisca le proprie idee dopo aver aperto e chiuso la porta nel giro di poche ore, un’offerta da 40-45 milioni è pronta a partire da viale della Liberazione. Ma il francese non è l’unico nome in lista".

"Se l’affare Zalewski non ha rappresentato l’antipasto per Lookman, i ragionamenti con la Dea potrebbero aver riacceso la vecchia passione interista per Ederson. Il brasiliano era il preferito se fosse partito Calhanoglu, figurarsi ora che Chivu ha indicato in un giocatore di lotta e di governo l’elemento essenziale e la dirigenza concorda".