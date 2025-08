I nerazzurri sono rimasti alla finestra. Ademola è sempre stato l’obiettivo numero uno per l’attacco. Aspettavano solo una mossa da parte sua. E quella mossa è arrivata, ancora una volta via social. Dopo aver rimosso tutte le foto con la maglia dell’Atalanta, l’ex Fulham ha posto un duro comunicato via social riguardo la trattativa con l’Inter.

“Posso confermare di aver presentato una richiesta di trasferimento. il club è stato chiaro con me: se fosse arrivata un’offerta congrua, mi avrebbero permesso di andare. Ora, nonostante sia stata presentata una proposta in linea con quello che è stato discusso, tristemente la società sta bloccando l’opportunità per motivi che non capisco”. Ora l’Inter studierà la situazione e cercherà di capire quanto vale Lookman. Se cinquanta milioni o ancora di più (in quel caso il rilancio sembra difficile). Ogni scenario è aperto"