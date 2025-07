L’Inter prepara la mossa decisiva per Ademola Lookman . Il rilancio tanto atteso è ormai imminente. Come riporta il Corriere dello Sport, nella prossima settimana il club nerazzurro presenterà una nuova offerta all’Atalanta, con l’obiettivo di sbloccare una trattativa che finora si è dimostrata tutt’altro che semplice.

"Un altro week-end di attesa, dunque, e poi l’Inter farà la sua nuova mossa per Lookman. Significa che il rilancio, messo già in preventivo in questi giorni, verrà concretamente formalizzato. Da 40 milioni, si passerà a 45: 42 come parte fissa, più altri 3 sotto forma di bonus. In aggiunta verrà cambiata anche la formula dell’operazione: non più prestito con obbligo di riscatto (soluzione che aveva particolarmente infastidito l’Atalanta), ma acquisto a titolo definitivo".