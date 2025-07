CdS – Inter, sì al rilancio: la strategia per Lookman. Centrali i tempi

Il quotidiano parla ancora delle mosse del club e del giocatore per convincere l'Atalanta a dire sì. Di sicuro deve cambiare la formula proposta

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 10:55)

Al momento sembra tutto fermo, ma l'Inter si sta muovendo su Ademola Lookman. Secondo il Corriere dello Sport il club nerazzurro sta studiando il rilancio dell'offerta da fare all'Atalanta per andare oltre l'offerta da 4o mln già fatta. Oaktree avrebbe detto sì al rilancio ma il club bergamasco dovrebbe scendere dal tetto di 50 mln impostato per la cessione del giocatore.

Nessuna rottura — Si pensa alla cessione a titolo definitivo e non al prestito con obbligo di riscatto finora proposto insieme ai 40 mln dal club nerazzurro. "L’altra componente di questa strategia riguarda direttamente Lookman, che prossimamente incontrerà i dirigenti della Dea per ottenere il definitivo via libera a imboccare la strada che conduce a Milano. Il nigeriano non ha dimenticato ovviamente la promessa dell’anno scorso, quando rimase a Bergamo con Gasperini rinunciando al trasloco alla corte del Paris Saint-Germain. Adesso considera conclusa la sua esperienza con i bergamaschi e vuole cimentarsi in una nuova squadra, rimanendo comunque in un campionato che già conosce come quello italiano", scrive il CorSport.

I rapporti tra le due società sono buoni e per questo nessuno pensa di arrivare allo scontro. Neanche il giocatore che è riconoscente nei confronti della società che ha puntato su di lui nell'estate del 2022 dal Lipsia per 12 mln dopo le sue esperienze in Premier non trionfali.

Ogni momento è quello buono — "L'Inter non vorrebbe allungare i tempi a dismisura, visto che entro fine mese il calciatore dovrebbe rimettersi dall’ultimo infortunio e a quel punto gli servirà qualche giorno per ritrovare la miglior condizione. Nei piani di Chivu, qualora l’affare dovesse andare in porto, c’è un suo graduale inserimento negli schemi per cominciare a provare i tre uomini offensivi e di conseguenza adeguare gli altri reparti in base al nuovo modulo. La strategia interista è già sul tavolo e in questi giorni qualsiasi momento potrebbe essere quello buono per sbloccare l’attuale fase di stallo", conclude su Lookman il giornale sportivo.

(Fonte: CdS)