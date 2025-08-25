"Arriverà, qualora si trovasse l’occasione e a prescindere dalla permanenza o meno di Pavard, il profilo di un giovane con alle spalle comunque una discreta esperienza, con un ingaggio relativamente basso e il costo del cartellino che non superi i 20-25 milioni. Potrebbe così tornare in voga Akçiçek del Fenerbahce, per il quale i nerazzurri sarebbero stati disposti a pagare 16 milioni, con Mourinho però che per lasciare partire il turco ne chiede 20", sottolinea Tuttosport .

"Ma l’eventuale uso di Bastoni – capace anche di giocare come centrale – potrebbe anche essere un nome a sorpresa e da ultimissimi giorni di mercato, qualcuno su cui i dirigenti nerazzurri vorranno lavorare sottotraccia nei prossimi giorni. D’altronde, tra arrivi e partenze il bilancio è in attivo e solo qualora dovesse presentarsi una di quelle opportunità da cogliere, l’offerta (acquisizione del calciatore ed ingaggio) potrebbe superare i limiti prestabiliti".