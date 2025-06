Sky – Inter, avviata la trattativa per il rinnovo di Akinsanmiro

L'Inter, partita oggi per gli USA, dove dalla settimana prossima sarà fra le protagoniste del Mondiale per Club, guarda anche al futuro

In particolare, secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, i nerazzurri avrebbero avviato la trattativa per il rinnovo di contratto di Ebenezer Akinsanmiro, classe 2004, nell'ultima stagione in prestito in Serie B alla Sampdoria. Situazione dunque in evoluzione.