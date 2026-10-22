L'Inter vuole chiudere il rinnovo di Carlos Augusto entro Natale. È questa la priorità individuata dal club nerazzurro sul fronte dei prolungamenti contrattuali, almeno per quanto riguarda i prossimi due mesi.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, la società ha intenzione di accelerare la trattativa con il brasiliano, protagonista di un ottimo avvio di stagione e ormai considerato una pedina importante della squadra di Cristian Chivu.

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Carlos Augusto, l'Inter ha già pronta la proposta

Nelle scorse settimane ci sono stati i primi contatti tra le parti. Adesso, però, si comincia a entrare nella fase più importante della trattativa.

L'Inter ha già preparato la propria proposta contrattuale e i colloqui stanno diventando più concreti, con le parti che hanno iniziato a parlare anche di cifre.

L'obiettivo della società è arrivare alla firma entro Natale. Una scadenza che rende bene l'idea di quanto il rinnovo del brasiliano sia considerato importante.

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Al momento, infatti, quello di Carlos Augusto è l'unico prolungamento che l'Inter vuole necessariamente chiudere entro la fine dell'anno.

Il vantaggio del Decreto Crescita fino al 2029

C'è poi un altro aspetto da tenere in considerazione nella trattativa.

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Secondo quanto risulta a FCINTER1908, Carlos Augusto può continuare a beneficiare del Decreto Crescita fino al 2029.

Un elemento importante anche nella definizione delle cifre del nuovo accordo, considerando le agevolazioni fiscali previste dal regime applicabile al calciatore.

La volontà dell'Inter è dunque quella di arrivare rapidamente a un'intesa. I primi dialoghi ci sono già stati, l'offerta è pronta e adesso si entra nella fase della trattativa economica.

Carlos Augusto è la priorità: il club vuole blindarlo senza aspettare oltre Natale.