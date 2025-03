Nel frattempo, il giovane attaccante continua a impressionare sul campo. Esposito, attualmente in prestito allo Spezia, ha raggiunto quota 14 gol stagionali, diventando il capocannoniere solitario della Serie B.

Superati Laurienté e Iemmello, entrambi fermi a 13 reti, Esposito si conferma come uno dei talenti più promettenti del campionato cadetto.

"È un'annata molto importante, inutile negarlo. E so benissimo che gol dopo gol tutti parlano di te, più fai e più parlano: ma io ho ben in testa l'obiettivo di squadra, e non mi faccio deconcentrare da niente. Penso solo a lavorare bene durante la settimana e all'avversario del weekend".