"A proposito di Frattesi: ieri il suo agente Riso ha fatto visita alla sede nerazzurra. Il tema principale è stato Valentin Carboni, che difficilmente il Marsiglia riscatterà alle condizioni pattuite in estate. Nessuna novità sul centrocampista romano: «Non è in vendita - ha chiosato Marotta -, a oggi non c'è discussione»".