"Frattesi, invece, per lunghi tratti della stagione non è stato contento dello spazio avuto da Inzaghi e a gennaio aveva pensato all’addio, poi è diventato l’eroe nerazzurro in Europa con reti decisive contro Bayern e Barcellona. Con la garanzia di diventare titolare probabilmente accetterebbe di rimanere, però proprio per il suo modo di interpretare il ruolo, Frattesi non sembra sposarsi con le idee di Inzaghi e la cessione rimane un’opzione probabile. Su Asllani invece il club sta ragionando. Al di là delle ultime prestazioni, la società si aspettava dal 23enne albanese una maggiore crescita, soprattutto in personalità. La partenza rimane una possibilità, da capire se in prestito o a titolo definitivo, magari inserito in uno scambio".