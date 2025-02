In estate potrebbe cambiare il volto dell'Inter. Oaktree vuole una rosa giovane ed è pronta a rivoluzionare la squadra

Si entra nella fase più delicata della stagione, quella dove l'Inter si giocherà tutto in poche settimane. Serve ritrovare la forma migliore per incidere con decisione su questa stagione, ma anche sul futuro. Già perché la società valuterà tutti in vista della prossima annata.