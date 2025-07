L'esperto di mercato ha chiarito come non ci sarà nessuna rivoluzione, nonostante tanti titolari siano considerati sul mercato. Ecco cosa dice Pedullà: "All'Inter non ci sarà tutta questa grande rivoluzione. Un giorno è sul mercato Frattesi, un giorno è sul mercato Thuram, un giorno Calhanoglu, un giorno Dumfries, un giorno Sommer, un giorno sul mercato chiunque. Non credo ad una rivoluzione, la porta Calhanoglu va tenuta aperta non soltanto per il Galatasaray ma per qualcosa che potrebbe accadere ma non vedo rivoluzioni"

Pedullà, poi, ha parlato anche di mercato in uscita: "Ho sempre pensato che quanto tu guadagni 7-8 mln, mi riferisco ad Asensio, c'è un altro che te lo porta via, non ho voluto cavalcare la tigre Nkunku, penso che l'Inter debba fare cessioni per realizzare un tesoretto. Esposito, Asllani se accetta una cosa di suo gradimento, Stankovic: questi sono tre passaggi che consentirebbero all'Inter un bel gruzzoletto. Esposito 7 mln, non credo di più visto che è in scadenza, per l'Inter Asllani è da 15 mln in su, se prendi 10-12 per Stankovic arriviamo a 35. Su Buchanan c'è il Sassuolo, l'Inter lo valuta 10 mln più bonus ma il Sassuolo sta ancora pensando se fare questa operazione collegata ad altre cessioni illustri, soprattutto Lauriente"