Il futuro di Calhanoglu è in bilico. Dalla Turchia si fanno ogni giorno più insistenti le voci di un suo approdo al Galatasaray. Il giocatore non smentisce, l'Inter, però, non ha ancora ricevuto una proposta concreta. È chiaro però che il club nerazzurro deve farsi trovare pronto nel caso in cui il regista dovesse partire.

L'addio di Calhanoglu "costringerebbe però a cambiare i piani in mezzo. Intorno a Rovella le voci non hanno avuto seguito. Ederson non può non piacere, ma per portarlo via da Bergamo servono non meno di 60 milioni: a oggi, scenario improbabile. Ma c’è un’altra via: che si vada su un centrocampista differente. E in quel caso sarebbe sbagliato dimenticare Nico Paz. Non tornerà subito al Real, ma il club spagnolo mantiene il controllo anche per le prossime due stagioni ed è chiaro che per il suo acquisto bisognerebbe trattare col Como e Xabi Alonso. Difficile. Ma non impossibile", spiega La Gazzetta dello Sport.