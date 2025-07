Piotr Zielinski può lasciare l’Inter in questa finestra estiva di mercato: le novità raccolte da Pasquale Guarro sul futuro del polacco

Alessandro Cosattini Redattore 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 17:59)

Piotr Zielinski può lasciare l’Inter in questa finestra estiva di mercato. Il centrocampista polacco ex Napoli ha deluso le aspettative alla sua prima stagione a Milano e ora l’addio è possibile. Ecco quanto evidenziato da Pasquale Guarro per calciomercato.com sul giocatore.

“Senza inutili giri di parole, si può affermare che Zielinski (insieme a Taremi) sia stato la vera delusione dello scorso mercato e non è un caso se in queste ore molte voci di mercato stanno iniziando a riguardargli.

La volontà di Zielinski — La prima cosa da chiarire è che Zielinski sta bene a Milano e non sta cercando club da cui ripartire con rinnovato slancio. Semmai è l’Inter che riflette, anche perché lì in mezzo al campo la concorrenza è elevata e il nuovo allenatore avrebbe piacere di inserire qualche calciatore dalle caratteristiche diverse, un po’ più mediano e un po’ meno mezzala, per intenderci. Insomma, anche dopo una sola stagione, in presenza di qualche concreta opportunità, l’Inter ragionerebbe seriamente sull’eventualità di cedere Zielinski, anche perché caro e in controtendenza rispetto al nuovo progetto varato da Oaktree.

Due colpi che Oaktree non avrebbe fatto — Anzi, è molto probabile che se la proprietà americana si fosse insediata prima, non avrebbe concesso alla dirigenza alcun margine per concludere né la trattativa con Zielinski né quella con Taremi. Ma sul passato non si può intervenire, al massimo si può fare qualcosa sul presente e sul futuro, per questo motivo all’Inter sono interessati a capire se per il centrocampista possa aprirsi qualcosa dall’Arabia, visto che per adesso dall’Italia e dall’Europa non ha ancora chiamato nessuno.

Gli scenari per il futuro — […] L’entusiasmo attorno al calciatore polacco si è sgonfiato, tanti ne apprezzano le doti tecniche, meno la discontinuità, caratteristica che a San Siro ha finito per ridimensionare molti calciatori anche validi. In pochi hanno saputo cambiare atteggiamento e far ricredere la folla. Ci era riuscito Brozovic, il croato era uscito dal campo applaudendo polemicamente l’intero stadio che lo fischiava al momento della sostituzione. Poi è diventato un idolo. Questo per dire che a fronte di eccezioni, San Siro è pronto a fare un passo indietro e che per Zielinski la stagione che sta per iniziare sarà quella del dentro o fuori, considerando che una sua partenza già questa estate è quotata altissima”, si legge.