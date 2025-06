Gazzetta annuncia: “L’Inter ha scelto Chivu, domani la firma: i dettagli”

L'Inter ha scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore post Inzaghi. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport che conferma come domani arriverà la firma sul contratto.

"Poi la chiamata dell'Inter, l'incontro con i dirigenti del Parma e il nulla osta per trattare con i nerazzurri: una trattativa lampo che ha visto la fumata bianca concretizzarsi nel giro di poche ore, visto il grande amore di Chivu per la squadra dove ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore. La firma, attesa domani, arriverà a 9 giorni dall'inizio del Mondiale per club, primo vero banco di prova della sua nuova esperienza in nerazzurro".