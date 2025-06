"L’Inter ha avvisato Chivu di voler puntare su di lui in panchina per la prossima stagione. È questo la novità che si apprende nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, dopo il “no” incassato dai nerazzurri dal Como per Cesc Fabregas. Marotta e la dirigenza punteranno dunque ora forte sull’allenatore del Parma, che in passato da giocatore ha vinto il triplete con l’Inter", si legge.

Il no del Como per Fabregas

“Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia — difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter". Sull'interesse dell'Inter per Cesc Fabregas come successore di Inzaghi, è arrivato il comunicato ufficiale del Como.