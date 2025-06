Inter, lo scenario in attacco: “Se parte Taremi possibile colpo in prestito”

La campagna acquisti dell'Inter in attacco potrebbe non fermarsi all'arrivo di Bonny dal Parma, ormai cosa fatta

Marco Macca Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 21:02)

La campagna acquisti dell'Inter in attacco potrebbe non fermarsi all'arrivo di Bonny dal Parma, ormai cosa fatta. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri potrebbero provare un altro colpo in prestito in caso di partenza di Taremi:

"Intanto, considerando anche le altre due new entry già negli Usa, ovvero Sucic e Luis Henrique, l’Inter ha già investito circa 60 milioni di euro. Si tratta, sostanzialmente, del disavanzo programmato per la campagna acquisti, dopo che nelle ultime estati il club nerazzurro aveva dovuto chiudere il mercato in pareggio o, addirittura, in attivo. Significa che, per procedere con nuovi innesti, adesso il trio Marotta-Ausilio-Baccin dovrà garantirsi risorse attraverso alcune cessioni".

"Per essere chiari, se Leoni, nonostante le resistenze del Parma e la forte concorrenza del Milan, continua ad essere nel mirino, occorre che ci sia un’uscita pesante, come potrebbe essere Bisseck, corteggiato in Premier. Stesso discorso per l’attacco: con Pio Esposito confermato e l’arrivo di Bonny, per un’ulteriore aggiunta, dovrà partire Taremi. E, nel caso, si lavorerà probabilmente ad un prestito".

(Fonte: Corriere dello Sport)