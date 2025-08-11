Sebastiano Esposito si appresta a diventare un attaccante del Cagliari. L’attaccante classe 2002 è atterrato in Sardegna in serata e domani firmerà il contratto che lo legherà al club rossoblù, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di oggi a Villa Stuart.

"Con Pisacane ci siamo sentiti già da settimane, sono felicissimo di essere qui. - le parole riportate da TuttoCagliari - Ho creduto subito nel progetto del Cagliari. Coppa Italia? Spero di poter giocare. Con Caprile e Folorunsho ci siamo sentiti quasi ogni giorno, prima del mio arrivo".