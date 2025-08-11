Sebastiano Esposito si appresta a diventare un attaccante del Cagliari. L’attaccante classe 2002 è atterrato in Sardegna in serata e domani firmerà il contratto che lo legherà al club rossoblù, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di oggi a Villa Stuart.
Inter, Sebastiano Esposito è arrivato a Cagliari: "Creduto subito in questo progetto"
Inter, Sebastiano Esposito è arrivato a Cagliari: “Creduto subito in questo progetto”
Le prime dichiarazioni dell'ormai ex calciatore nerazzurro classe 2002 all'arrivo a Cagliari: domani la firma
"Con Pisacane ci siamo sentiti già da settimane, sono felicissimo di essere qui. - le parole riportate da TuttoCagliari - Ho creduto subito nel progetto del Cagliari. Coppa Italia? Spero di poter giocare. Con Caprile e Folorunsho ci siamo sentiti quasi ogni giorno, prima del mio arrivo".
Il Cagliari ha superato la concorrenza del Parma, anche grazie alla volontà del calciatore: accordo conl’Inter per il prestito gratuito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro a cui aggiungere il 40% sulla futura rivendita per cifre superiori ai 4 milioni spesi.
Per Esposito contratto fino al 2030 da 750 mila euro all'anno più bonus legati a prestazioni individuali e di squadra.
