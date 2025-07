Inter, dove andrà Sebastiano Esposito? Le 4 possibili destinazioni

L’Inter sta valutando la prossima destinazione di Sebastiano Esposito, giovane attaccante destinato a lasciare il club

Redazione1908 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 19:26)

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza della Fiorentina come possibile meta, mentre il Bologna ha effettuato un sondaggio per il giocatore. Tuttavia, la pista bolognese appare condizionata da alcune uscite in avanti: per concretizzarsi, infatti, dovrebbero arrivare offerte per Dallinga o Santiago Castro.

Anche il Cagliari aveva mostrato interesse nelle settimane scorse. La società rossoblù, però, dopo aver acquistato a titolo definitivo Roberto Piccoli – un giocatore valutato oggi circa 30 milioni di euro – sembra aver spostato l’attenzione su un altro giovane talento: Adam Zulevic, attaccante slovacco classe 2007. Il club sardo sta trattando con il Michalovce per l’acquisto definitivo del centravanti, alto 1,94 metri, che ha già attirato l’attenzione di diversi club italiani grazie alle sue prestazioni. In prima squadra ha segnato 4 gol in 8 partite, dopo aver realizzato 14 reti in 17 match con la squadra giovanile.

Infine, c’è il Parma, che cerca un sostituto per Bonny. Sebastiano Esposito rientra nei profili graditi dalla società emiliana, anche se parallelamente sono in corso trattative con il Milan per Lorenzo Colombo. Il Milan sarebbe disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe risultare interessante per il Parma.

Al momento, dunque, la situazione di Esposito resta in evoluzione, con più club pronti a seguirne da vicino il futuro