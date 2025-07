La Champions League. È questa la leva che potrebbe far scattare in Loïs Openda la voglia di nerazzurro. L’attaccante belga del Lipsia figura tra i profili seguiti dall’Inter per rafforzare il reparto offensivo. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra il club milanese e il Lipsia, che detiene il cartellino del giocatore, ma qualche segnale indiretto comincia ad affiorare.

"A solleticare la punta belga ci sarebbe proprio la vetrina Champions. Su quel palcoscenico, infatti, è salito nelle ultime due stagioni, con la maglia del Lipsia, segnando anche 5 gol, e pure da giovanissimo, quando giocava ancora con il Bruges. Il Lipsia, però, ha fallito l’accesso alle Coppe Europee per la prossima stagione, dopo il settimo posto in Bundesliga. Openda non se l’aspettava. Nella sua testa c’è il pensiero che possa trattarsi di un passo indietro".

"Di qui l’idea di valutare altre offerte. Nel caso, quella dell’Inter, gli garantirebbe non solo la Champions, ma gli metterebbe davanti pure una nuova sfida per la sua carriera, in un calcio diverso e stimolante come quello italiano. Ad ogni modo, tutto è ancora in divenire. E i tasselli a cui trovare posto non mancano. Come l’uscita di Taremi, che liberebbe il posto là davanti. Ma anche la disponibilità del Lipsia a trattare per una valutazione non superiore ai 30-35 milioni di euro".