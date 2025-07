Il club nerazzurro è pronto ad affondare il colpo per Ademola Lookman

Settimana calda in casa Inter. Dopo il semaforo verde arrivato da Oaktree, il club nerazzurro è pronto ad affondare il colpo per Ademola Lookman. Il fondo americano, che gestisce le operazioni economiche dell’Inter, ha infatti dato l’ok all’aumento del budget per completare l’acquisto dell’esterno offensivo nigeriano secondo quanto riporta dal Corriere della Sera.