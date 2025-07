Settimana cruciale in casa Inter , dedicata a sbrogliare matasse, spesso intricate, sul fronte uscite, tra operazioni imminenti, trattative in bilico e situazioni ancora da decifrare. Dopo aver definito il prestito secco di Valentin Carboni al Genoa, il club nerazzurro si prepara a chiudere altre operazioni in uscita nei prossimi giorni.

"Oggi potrebbe essere il giorno buono per la chiusura di Sebastiano Esposito con il Cagliari (offerti 7 milioni più una percentuale sulla rivendita). Ancora aperti i file legati ad Alexander Stankovic (col Bruges manca l’accordo sulla recompra: i belgi vogliono che sia a 30 milioni e valga per un anno, l’Inter la vuole biennale e più bassa, tra 22 e 25 milioni). Più difficile, nell’immediato, che possa muoversi qualcosa intorno a Kristjan Asllani dato che l’albanese intende ascoltare solo proposte in arrivo dalla Serie A, mentre - a oggi - per lui si è palesato il Betis Siviglia".