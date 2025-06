Si apre una settimana che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di Hakan Calhanoglu . Il centrocampista turco è al centro di alcune voci di mercato che lo vorrebbero vicino a un ritorno in patria, con il Galatasaray pronto a fare sul serio per riportarlo a Istanbul. Al momento, però, non c’è alcuna trattativa tra i club e tutto dipenderà da un’eventuale presa di posizione del giocatore.

"La settimana al via oggi sarà importante anche per capirne di più sul futuro di Calhanoglu, sia in ottica di un possibile rilancio economico del Galatasaray sia sulla scelta del calciatore di esporsi o meno con l’Inter per forzare una possibile trattativa tra le parti. Altrimenti i nerazzurri non faranno alcun passo, visto che fin qui non hanno ricevuto nessuna richiesta".