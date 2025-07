Non si ferma il lavoro di scouting giovanile dell'Inter, sempre attenta al mercato internazionale in cerca di talenti da portare a Milano. L'ultimo nome arriva dalla Francia: è quello di Paul Eymard, centrocampista francese classe 2008 del Saint-Etienne. Secondo la stampa transalpina, il giocatore non ha ancora trovato un accordo per il suo primo contratto da professionista, e diversi club sono pronti ad approfittare di questa situazione. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, che negli ultimi anni ha pescato più volte dalla Francia (da Agoume e Kamate a Maye).