Giovanni Leoni resta al centro delle attenzioni del mercato, seduto su una valutazione che il Parma non ha alcuna intenzione di abbassare. L’irruzione del Liverpool nella corsa al giovane difensore ha infatti fatto impennare il prezzo oltre i 40 milioni di euro, una cifra impressionante se si considera che il talento gialloblù è appena maggiorenne.
Il giovane difensore resta al centro delle attenzioni del mercato. L'interesse del Liverpool fa alzare il prezzo
"Leoni sta ancora lì, seduto sulla montagna di milioni chiesti per lui dal Parma. Funziona così quando in una trattativa irrompono colossi come il Liverpool: la valutazione supera di colpo i 40, anche se c’è di mezzo un neo maggiorenne. Vista questa spesa (al momento) fuori portata, in casa Inter il sogno del talentino italiano resiste solo in lontananza, anche se prima o poi il mercato potrebbe riaprire porte che oggi sembrano socchiuse".
(Gazzetta dello Sport)
