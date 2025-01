Inter, Inzaghi: “Mercato? Ho questi giocatori molto bravi, voglio recuperare chi è fuori”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sparta Praga: "Calcoli? Aspettiamo questa giornata, è una partita importante e difficile: loro hanno fatto bene le prime due, poi ha perso contro squadre più forti. Non sarà semplice, loro sono fermi da un mese in campionato: abbiamo cercato di prepararla bene in 48 ore.