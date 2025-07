"Il futuro del centrocampista, con destinazione Galatasaray, è ormai il tormentone dell’estate nerazzurra, anche il destino del portiere svizzero, da qualche giorno, è collegato allo stesso club di Istanbul. Insomma, arrivati a questo punto, non sarebbe così sorprendente se si ritrovassero compagni anche con la maglia giallorossa, offerte permettendo ovviamente. Se l’Inter non ha sbarrato le porte della Pinetina né per Calha né per Sommer, infatti, nessuno comunque sarà svenduto o regalato. A proposito del portiere, anche lui ormai è diventato protagonista di rumors e indiscrezioni sempre provenienti dalla Turchia", si legge sul Corriere dello Sport.