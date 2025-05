L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di allestire la nuova rosa il prima possibile in modo da dare a Inzaghi delle alternative in più

Inter molto attiva sul mercato in vista anche del Mondiale per Club. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di allestire la nuova rosa il prima possibile in modo da dare a Inzaghi delle alternative in più per il torneo internazionale. Dopo Sucic, ecco Luis Henrique dal Marsiglia.

"Luis Henrique è il secondo colpo dell’Inter per la prossima stagione, dopo quello del centrocampista Petar Sucic. Entrambi parteciperanno alla spedizione americana del Mondiale per club. Per i due, fortemente voluti dal direttore sportivo Piero Ausilio, Oaktree ha già investito 37 milioni di euro. È il segnale di un evidente cambio di passo rispetto al passato: ora si spende, non si aspettano le cessioni, c’è la possibilità di operare sul mercato senza troppi vincoli. E questo è il frutto di un bilancio che sarà chiuso in attivo, merito dei grandi incassi che la cavalcata in questa Champions League ha prodotto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.