L’Inter non è rimasta a guardare sul mercato. Oltre 80 milioni di euro investiti per Sucic, Luis Henrique, Bonny e Diouf, con la sensazione che i movimenti non siano ancora finiti secondo il Corriere dello Sport . "Anche l’Inter ha speso: oltre 80 milioni. E ci sono i margini perché non finisca qui: «Abbiamo mantenuto la linea concordata con la società, ovvero investire tanto su giovani che hanno valore e che aumentano quello della rosa. Ma si tratta pure di elementi già pronti per giocare nell’Inter».

"Qualche colpo, però, è stato mancato: Lookman su tutti. E anche le priorità sono cambiate in corsa. Inoltre c’è il sospetto è che manchi qualcosa. Un difensore, ad esempio: «Avevamo scelto qualche nome, poi i club con cui abbiamo trattato hanno dichiarato i calciatori incedibili. Lo hanno fatto perché è un loro diritto, è successo anche a noi. Io sono contento di chi ho a disposizione. Ho sempre detto di preferire la qualità alla quantità... Sappiamo che con i giovani ci vorrà più tempo, ma qui c’è il mix perfetto con giocatori più esperti per farli esplodere».