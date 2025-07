Il difensore centrale greco, nelle idee della dirigenza nerazzurra, dovrebbe essere uno dei punti di forza della nuova formazione U23 che giocherà in Serie C, ma le proposte da categorie superiori lo stanno facendo riflettere.

Su tutti, come scrive La Nazione, è forte il pressing dello Spezia: "È forte, poi, l'interesse per il greco Alexiou, che l'ex ds aquilotto Gianluca Andrissi vorrebbe portare nell'Under 23 dell'Inter, ma che lo Spezia sta spingendo per arruolare nel proprio organico. Anche in questo caso Melissano sta discutendo con i dirimpettai Baccin e Ausilio sulla formula da adottare per il trasferimento: il prestito secco è quella più gettonata".