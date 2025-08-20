FC Inter 1908
Inter, spiraglio aperto su Koné: il motivo. Rabiot? Ecco la situazione. Interessa Cissé

Il nodo principale del mercato nerazzurro riguarda il centrocampista
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Il nodo principale del mercato nerazzurro riguarda il centrocampista. A meno di due settimane dalla chiusura delle trattative, l’Inter continua a lavorare per regalare a Chivu il profilo ideale: fisico, corsa, qualità. Per quanto riguarda Manu Koné, come sottolinea il Corriere dello Sport, per l’Inter la porta è chiusa dopo il dietrofront giallorosso di Ferragosto.

"Uno spiraglio, però, è bene lasciarlo aperto, qualora fosse la Roma a tornare a bussare, proponendo l’operazione a condizioni favorevoli e quindi senza chiedere cifre spropositate. Del resto, quello di Koné è l’identikit ideale rispetto alle necessità nerazzurre".

"In Italia, le alternative (irraggiungibili) sarebbero Khephren Thuram o Anguissa. Ragion per cui il mirino interista è puntato al di fuori dei confini nostrani. Nessun margine, però, per Rabiot, messo sul mercato dal Marsiglia. Interessa Djaoui Cissé, 21 anni, centrocampista del Rennes". 

(Corriere dello Sport)

