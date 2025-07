Fuori Taremi, dentro Openda. O almeno, questa è la traiettoria che l’Inter sta provando a tracciare per il completamento del reparto offensivo. Il centravanti belga del Lipsia è uno dei nomi più caldi sul taccuino del trio Marotta–Ausilio–Baccin, approvato anche da Chivu, che lavora a stretto contatto con la dirigenza per modellare l’Inter post-Inzaghi. La condizione necessaria, però, è una: trovare una sistemazione a Mehdi Taremi.

"Openda non è l’unico candidato, in lista anche Nkunku che però è nelle retrovie delle preferenze nerazzurre a causa di prezzo, ingaggio ed età. La punta del Lipsia, invece, è decisamente più considerato. Ad ogni modo è la conferma di quelli che sono i piani del trio Marotta-Ausilio-Baccin, di concerto ovviamente con Chivu: davanti serve un elemento di rottura, un giocatore capace di agire sulla trequarti, centralmente o lateralmente, capace di saltare l’uomo e di dare imprevedibilità all’azione", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Openda ha proprio queste caratteristiche. Insieme anche all’età giusta per assecondare la linea indicata da Oaktree. Classe 2000, ha già dimostrato le sue doti in questi anni tra Lipsia, Lens e, ancora prima, al Vitesse. Può crescere, migliorare e, quindi, aumentare il suo valore. L’Inter, però, si augura che, dopo una stagione non brillantissima, la sua quotazione abbia subìto un leggero calo. L’idea è di non superare i 30-35 milioni. Tutto da capire se il Lipsia sarà d'accordo o se chiederà di più, avendo investito ben 38 milioni nell’estate 2023 per prelevarlo da Lens, dopo un’eccellente annata in Ligue 1 (21 gol)".