Cds – Inter, stallo in difesa: sfuma Leoni. Nella lista c’è Chalobah

Sfumato il giovane difensore del Parma, nella lista del club nerazzurro c'è il giocatore del Chelsea

Gianni Pampinella Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 09:02)

Se l’attacco dell’Inter offre segnali incoraggianti, la difesa resta un cantiere aperto e in questo precampionato ha già acceso più di un campanello d’allarme. Anche contro il Monza, formazione di Serie B, l’Inter ha incassato due reti, trovandosi pure costretta a rimontare.

"Ne prende atto Chivu, mentre il primo obiettivo – Leoni – ha imboccato la strada di Liverpool e De Winter ha già detto sì al Milan. Un paio di fuori-programma, probabilmente, rispetto a quanto si immaginavano Marotta e Ausilio. La caccia al difensore rischia di lasciare i vice-campioni d'Europa con il cerino in mano", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Adesso rimangono poco più di due settimane per mettersi a cercare un nome che non sarà solo completamento: nella lista dell'Inter anche Trevoh Chalobah. Quattro giorni fa era avversario del Milan in amichevole, domenica per lui sarà il momento di cominciare un campionato dall'inizio – lo scorso anno non gli era riuscito, per via di un lungo infortunio – affrontando il Crystal Palace. Che è proprio il club dal quale il Liverpool in questi giorni dovrebbe prelevare un altro centrale, Marc Guehi, altrettanto finito nell'orbita interista".

(Corriere dello Sport)