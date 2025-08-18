È ancora in una fase di stallo la trattativa tra Inter e Atalanta per l'attaccante nigeriano

Gianni Pampinella Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 08:46)

È ancora in una fase di stallo la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’atteggiamento dell’Atalanta non è l’unica ragione per spiegare il rallentamento di una trattativa che qualche settimana fa sembrava sul punto di concludersi positivamente.

"Ci sono anche motivazioni tecniche. Chivu, infatti, è particolarmente soddisfatto di quando gli hanno fatto vedere Bonny e Pio Esposito in queste settimane di preparazione. Attenzione, il tecnico rumeno vuole sempre avere la possibilità di variare l’assetto offensivo della squadra, ma ora il dubbio è che per completare il reparto possa essere più funzionale non un altro “titolare”, ma un profilo che non riduca conseguentemente lo spazio ai due “baby”. E che, magari, sia pure di maggiore prospettiva rispetto a Loookman".

"In ogni caso, non è stata ancora presa una decisione definitiva. La questione è sul tavolo ed è oggetto di riflessione. Certo è che, senza segnali di un certo tipo da parte dell’Atalanta, l’Inter non farà altre mosse. E, a questo punto, è lecito credere che verrà riaperto il “file” delle alternative, prendendo in considerazione anche le occasioni che, inevitabilmente, salteranno fuori all’avvicinarsi dell’1 settembre".

(Corriere dello Sport)