15 giugno 2025

E' Rasmus Hojlund il prescelto dell'Inter come rinforzo in attacco in vista della prossima stagione alle spalle della coppia titolare, che resta ovviamente formata da Thuram e Lautaro. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero aspettare qualche settimana per l'affondo, con l'obiettivo di strappare condizioni più vantaggiose dal Manchester United:

"Dietro i movimenti in attacco del Manchester United si cela anche il destino di Rasmus Hojlund ed è per questo che l’Inter continua a tenere gli occhi puntati sul danese. L’ex attaccante dell’Atalanta è uno degli obiettivi dei nerazzurri per il reparto avanzato, essendo stato individuato come possibile terza punta alle spalle di Lautaro e Thuram. A dispetto dei 70 milioni spesi due anni fa, al momento il club inglese non è del tutto convinto di Hojlund e a pesare è stata anche l’ultima stagione, con soli 4 gol in Premier League in 32 presenze e una scintilla mai scattata con Amorim".

"I Red Devils non a caso stanno guardando al futuro e per l’attacco hanno già annunciato l’arrivo del brasiliano Cunha (spendendo più di 70 milioni), oltre a seguire Mbeumo ed Ekitike come rinforzi ulteriori. Niente fretta, dunque, anche perché lasciar passare qualche settimana potrebbe essere una strategia vantaggiosa per l’Inter quando bisognerà sedersi al tavolo delle trattative".

(Fonte: Corriere dello Sport)